Altın fiyatları piyasaların son işlem gününde milyonların gündemini meşgul ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 900 TL'nin altına inen ve bu seviyelerde hareket eden altın fiyatları, FED faiz kararı sonrası artışa geçti. Yatırımcıların ve pek çok vatandaşın ilgi odağı olan altın fiyatları canlı takip ekranı son günlerde inişli çıkışlı hareketle dikkat çekiyor. Peki, 6 Mayıs Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları ile son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS 2022

Bugün altının gram fiyatı ve cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları milyonların gündemini meşgul ediyor. İşte güncel alış satış rakamları takip ekranı;