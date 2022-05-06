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Haberler Yaşam Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar, kaç lira oldu? 6 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 09:41

Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar, kaç lira oldu? 6 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları

Altın fiyatları FED faiz kararı açıklamasının ardından piyasaların odak noktası halini aldı. Döviz kurlarıyla birlikte altının gram fiyatı üzerinde oluşan değişiklik merak edilirken, Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar oldu sorusu milyonların gündemini meşgul ediyor. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan arttırması ons ve gram altın fiyatında yükselişe yol açtı. Peki, 6 Mayıs Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma günü canlı altın fiyatları ve anlık alış satış rakamları!

Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar, kaç lira oldu? 6 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları

Altın fiyatları piyasaların son işlem gününde milyonların gündemini meşgul ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 900 TL'nin altına inen ve bu seviyelerde hareket eden altın fiyatları, FED faiz kararı sonrası artışa geçti. Yatırımcıların ve pek çok vatandaşın ilgi odağı olan altın fiyatları canlı takip ekranı son günlerde inişli çıkışlı hareketle dikkat çekiyor. Peki, 6 Mayıs Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları ile son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS 2022

Bugün altının gram fiyatı ve cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları milyonların gündemini meşgul ediyor. İşte güncel alış satış rakamları takip ekranı;

Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar, kaç lira oldu? 6 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 820,69

SATIŞ: 849,52

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.032,00

SATIŞ: 6.103,00

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Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar, kaç lira oldu? 6 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.062,00

SATIŞ: 6.154,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.876,00

SATIŞ: 5.948,00

Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar, kaç lira oldu? 6 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.943,00

SATIŞ: 2.985,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.875,75

SATIŞ: 1.876,13

Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar, kaç lira oldu? 6 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.472,00

SATIŞ: 1.492,00

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