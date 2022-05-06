Altın fiyatları FED faiz kararı açıklamasının ardından piyasaların odak noktası halini aldı. Döviz kurlarıyla birlikte altının gram fiyatı üzerinde oluşan değişiklik merak edilirken, Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar oldu sorusu milyonların gündemini meşgul ediyor. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan arttırması ons ve gram altın fiyatında yükselişe yol açtı. Peki, 6 Mayıs Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma günü canlı altın fiyatları ve anlık alış satış rakamları!