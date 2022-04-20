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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 08:04

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Yeni haftanın üçüncü gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakın takibe alınıyor. Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Son olarak cumhuriyet altın 6 bin lira iken yarım 2 bin lira civarında seyrediyor. Geçtiğimiz haftalarda grafiğinde çok ciddi düşüşlere imza atan altının geçtiğimiz hafta ise yeni bir ivme kazandığı gözlemleniyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberleri alım satım yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu haftaya yükselişle başlayan altın kurunu canlı ve güncel olarak takip edebilmek mümkün. Kapalıçarşı'da anlık rakamları takip etmek isteyenler 20 Nisan 2022 altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu, altın düşecek mi yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları son dakika bilgiler…

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları, 22 ayar bilezik fiyatı gibi bilgilere ulaşabilir, güncel alış satış rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte bugünkü anlık altın fiyatı;

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 832,38

SATIŞ: 858,50

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.985,00

SATIŞ: 3.016,00

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.946,35

SATIŞ: 1.947,74

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.960,00

SATIŞ: 6.009,00

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.150,00

SATIŞ: 6.242,00

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