Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 08:04

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Yeni haftanın üçüncü gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakın takibe alınıyor. Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Son olarak cumhuriyet altın 6 bin lira iken yarım 2 bin lira civarında seyrediyor. Geçtiğimiz haftalarda grafiğinde çok ciddi düşüşlere imza atan altının geçtiğimiz hafta ise yeni bir ivme kazandığı gözlemleniyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları