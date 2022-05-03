Altın fiyatları son dakika gelişmeleri anlık ve canlı takibi sürekli olarak güncelleniyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı kar amacı olarak altına yatırım yapmak istiyor. Altın fiyatları 930 lira seviyelerinden 889 lira seviyelerine kadar keskin bir düşüş yaşadı. Öte yandan dolarda ise tam tersi bir hamle görülüyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?