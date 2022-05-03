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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GERİLEDİ! Gram fiyatı 891 TL’ye düştü! 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 08:07

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GERİLEDİ! Gram fiyatı 891 TL’ye düştü! 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Bayramın ikinci gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemde kalmaya devam ediyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Altında düşüş eğilimi sürerken canlı ve güncel rakamlar takibi Kapalıçarşı üzerinden yapılabiliyor. Özellikle Fed'in faiz arttırımına gideceği söylentileriyle piyasalar hareketlenmeye başladı. Son olarak çeyrek 1.462 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasada son durum

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GERİLEDİ! Gram fiyatı 891 TL’ye düştü! 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri anlık ve canlı takibi sürekli olarak güncelleniyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı kar amacı olarak altına yatırım yapmak istiyor. Altın fiyatları 930 lira seviyelerinden 889 lira seviyelerine kadar keskin bir düşüş yaşadı. Öte yandan dolarda ise tam tersi bir hamle görülüyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GERİLEDİ! Gram fiyatı 891 TL’ye düştü! 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.082,00

SATIŞ: 6.174,00

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GERİLEDİ! Gram fiyatı 891 TL’ye düştü! 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.923,00

SATIŞ: 2.976,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GERİLEDİ! Gram fiyatı 891 TL’ye düştü! 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.838,00

SATIŞ: 5.930,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GERİLEDİ! Gram fiyatı 891 TL’ye düştü! 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 891,39

SATIŞ: 891,55

SON DAKİKA