Bayramın ikinci gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemde kalmaya devam ediyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Altında düşüş eğilimi sürerken canlı ve güncel rakamlar takibi Kapalıçarşı üzerinden yapılabiliyor. Özellikle Fed'in faiz arttırımına gideceği söylentileriyle piyasalar hareketlenmeye başladı. Son olarak çeyrek 1.462 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs 2022 Bugün ata, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasada son durum