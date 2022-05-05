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Haberler Yaşam CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:03

CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!

Geçtiğimiz gün netleşen Fed faiz açıklaması ile beraber gözler altın fiyatlarına çevrildi. ABD Merkez bankası politika faizini 50 baz puan arttırırken beklentilerin en düşük seviyesinde gelen bu artış kararı altında ise yükselişe neden oldu. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yurt içi serbest piyasalarda bugün saatler 07.00'ı gösterirken gram altın fiyatları 901 TL'den işlem görüyor. İşte canlı, güncel ve anlık veriler...

CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıları güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları Fed faiz kararı açıklamasıyla hareketlendi. Gram fiyatı 901 TL'den işlem gören yatırım aracının ONS hali ise 1902 Dolar ile bugüne açılış yaptı. Şimdilerde vatandaşlar "5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika verileriyle altın fiyatlarındaki son durum...

CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!

SON DAKİKA HABERİ | FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI! YILIN İKİNCİ FAİZ ARTIRIMI GELDİ

Mayıs 2022 faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini 50 baz puan artırarak, faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine çekti. Fed 2018 yılından beri ikinci kez faiz artırdı. Fed üyeleri 2022 yılı için 4 faiz artışı daha öngördü.

Öte yandan Fed'in bilançosunun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacağı açıklandı.

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CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!

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CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!

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CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!

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