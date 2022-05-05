Geçtiğimiz gün netleşen Fed faiz açıklaması ile beraber gözler altın fiyatlarına çevrildi. ABD Merkez bankası politika faizini 50 baz puan arttırırken beklentilerin en düşük seviyesinde gelen bu artış kararı altında ise yükselişe neden oldu. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yurt içi serbest piyasalarda bugün saatler 07.00'ı gösterirken gram altın fiyatları 901 TL'den işlem görüyor. İşte canlı, güncel ve anlık veriler...