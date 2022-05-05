Haberler Yaşam CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!

Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:03

CANLI - Altın fiyatlarına Fed darbesi! 5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler!

Geçtiğimiz gün netleşen Fed faiz açıklaması ile beraber gözler altın fiyatlarına çevrildi. ABD Merkez bankası politika faizini 50 baz puan arttırırken beklentilerin en düşük seviyesinde gelen bu artış kararı altında ise yükselişe neden oldu. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "5 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yurt içi serbest piyasalarda bugün saatler 07.00'ı gösterirken gram altın fiyatları 901 TL'den işlem görüyor. İşte canlı, güncel ve anlık veriler...