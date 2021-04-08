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Giriş Tarihi: 08.04.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 11:10

telefonlardaki yeni tehlike! Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi

Play Store'un adı daha önce güvenlikle ilgili konularda gündeme gelmişti. Google birçok güvenlik katmanı kullansa da, siber suçlular bir şekilde kötü amaçlı yazılımları uygulama içinde gizleyebiliyor. Siber güvenlik araştırmacıları WhatsApp mesajları yoluyla yayılabilen yeni bir zararlı yazılım keşfetti. Söz konusu zararlı yazılım doğrudan 'dan indirilebiliyor. Peki söz konusu yeni tehdit nedir? Hangi uygulama içinde yer alıyor? Kullanıcıların alması gereken güvenlik önlemleri nedir?

SABAH İNTERNET
Android telefonlardaki yeni tehlike! Google Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi

Siber suçlular rahat durmuyor, yeni yöntemlerle kullanıcıların değerli bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Hackerların hedeflerinden biri de platformu. Kısa süre önce yayınlanan bir güvenlik raporu Android platformundaki yeni tehlikeyi ortaya koydu. Söz konusu rapora göre WhatsApp yoluyla yayılan zararlı bir yazılım keşfedildi. Bu yazılım, WhatsApp mesajlarına otomatik cevap vermek gibi özelliklere sahip.

Android telefonlardaki yeni tehlike! Google Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi

Güvenlik araştırmacılarının açıklamalarına göre söz konusu virüs, "FlixOnline" adında sahte bir Netflix uygulaması içine gizlenmiş. 'ın güvenlik katmanlarını geçen ve mağazada yayınlanan sözde uygulama, dışarıdan bakınca güvenli gibi duruyor. Kurbanlar ise bu duruma kanarak uygulamayı yükleyince aslında zararlı yazılımı cihazlarına yüklemiş oluyor.

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Android telefonlardaki yeni tehlike! Google Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi

Zararlı yazılım cihaza bulaştıktan sonra WhatsApp bildirimlerini izlemeye başlıyor. Bağlı bulunduğu sunucudan gelen içerikleri kullanıp, WhatsApp mesajlarına otomatik cevaplar veriyor. Cevaplarda ise bağlantılar vererek yayılmaya çalışıyor.

Android telefonlardaki yeni tehlike! Google Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi

FlixOnline isimli sahte Netflix uygulaması kılığında olan virüs, WhatsApp mesajlarına otomatik cevaplar vermek dışında, değerli bilgileri çalmayı amaçlıyor. Ayrıca diğer uygulamalar için sahte giriş ekranları oluşturmaya imkan sunan izinler de istiyor.

Android telefonlardaki yeni tehlike! Google Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi

Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, "Özetle bildirimler üstünden WhatsApp'la olan bağlantıyı ele geçirmeyi amaçlıyor. WhatsApp'ı açmadan sadece bildirim üstünden yanıtla, kapat gibi hızlı eylemleri de gerçekleştirme becerisine sahip" dedi.

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