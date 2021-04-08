Android telefonlardaki yeni tehlike! Google Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi

Güvenlik araştırmacılarının açıklamalarına göre söz konusu virüs, "FlixOnline" adında sahte bir Netflix uygulaması içine gizlenmiş. Google'ın güvenlik katmanlarını geçen ve mağazada yayınlanan sözde uygulama, dışarıdan bakınca güvenli gibi duruyor. Kurbanlar ise bu duruma kanarak uygulamayı yükleyince aslında zararlı yazılımı cihazlarına yüklemiş oluyor.