HaberlerYaşamAndroid telefonlardaki yeni tehlike! Google Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi
Giriş Tarihi: 08.04.2021 11:05Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 11:10
Android telefonlardaki yeni tehlike! Google Play Store'da WhatsApp'ı hedef alan yeni virüs tespit edildi
Google Play Store'un adı daha önce güvenlikle ilgili konularda gündeme gelmişti. Google birçok güvenlik katmanı kullansa da, siber suçlular bir şekilde kötü amaçlı yazılımları uygulama içinde gizleyebiliyor. Siber güvenlik araştırmacıları WhatsApp mesajları yoluyla yayılabilen yeni bir zararlı yazılım keşfetti. Söz konusu zararlı yazılım doğrudan Google Play Store'dan indirilebiliyor. Peki söz konusu yeni tehdit nedir? Hangi uygulama içinde yer alıyor? Kullanıcıların alması gereken güvenlik önlemleri nedir?