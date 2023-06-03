Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu
Giriş Tarihi: 03.06.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 16:12

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ardından şehir sular altında kaldı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı. Su basan bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Yenimahalle'de bir evin içinden sel geçti

AA
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçak altında, metro ve otobüs duraklarında sağanağın durmasını bekledi.

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri çalışma başlattı.

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü... | Video

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

SU BASAN BAZI ALT GEÇİTLER TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara-Çankırı ve Ankara-Eskişehir yollarında araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

SON DAKİKA