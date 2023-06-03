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Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu
Giriş Tarihi: 03.06.2023 15:52
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
16:12
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu
Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ardından şehir sular altında kaldı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı. Su basan bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Yenimahalle'de bir evin içinden sel geçti