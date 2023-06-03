Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.