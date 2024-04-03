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Haberler Yaşam Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 17:03

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede

Son dakika haberleri: Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde lastik ve kağıtların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülüyor.

ÖMER ÇETİN
Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede

Son dakika haberleri: Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde lastik ve kağıtların bulduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde öğle saatlerinde lastik ve kağıtların bulduğu alanda yangın çıktı.

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Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede

Çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale devam ederken bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü.

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede

İKİ OTOMOBİL YANDI

Ayrıca, bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.

Ayrıntılar geliyor...

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