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Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
17:03
Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın! Gökyüzü dumanlarla kaplandı: Ekipler bölgede
Son dakika haberleri: Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde lastik ve kağıtların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülüyor.