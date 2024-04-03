SON DAKİKA: Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video
Son dakika haberleri: Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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