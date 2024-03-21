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Haberler Yaşam Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:20

Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!

Başkent Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşlar ise Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı…

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Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!

Başkent Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!

Sabaha karşı etkisini artıran yağışla birlikte kent merkezinde yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da kar yağışı! Meteoroloji'den yeni uyarı | Video

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Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!

Özellikle kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde cadde ve sokaklar büyük oranda karla kaplandı.

Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!

Şehir içindeki yollar ise kar tutmadı. Ancak sabah saatlerinden itibaren de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!

Özellikle ana yollarda araç yoğunluğu oluştu.

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