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Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:20
Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!
Başkent Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşlar ise Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı…