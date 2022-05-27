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Haberler Yaşam AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 18:52

AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları için resmen geri sayımda. Bahar dönemi dönem sonu sınavlarına öğrenciler geçtiğimiz hafta sonu 21-22 Mayıs tarihlerinde katılım sağlamıştı. Bu kapsamda ise "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavların ilişkin sonuçları genel olarak 10 ila 15 günlük zaman diliminde erişime açıyor. Peki, 2022 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları ile beraber gözler AÖF sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Dönem ortalamalarını ciddi oranda etkileyen sınavla ilgili olarak "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden kısa süre içerisinde açıklama gelmesi bekleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 22 Mayıs'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının Mayıs ayı son haftasında açıklanması ön görülüyor.

AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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