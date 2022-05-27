Haberler Yaşam AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 27.05.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 18:52

AÖF 2022 sınav sonuçları AÖS ile sorgulama ekranı: Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları için resmen geri sayımda. Bahar dönemi dönem sonu sınavlarına öğrenciler geçtiğimiz hafta sonu 21-22 Mayıs tarihlerinde katılım sağlamıştı. Bu kapsamda ise "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavların ilişkin sonuçları genel olarak 10 ila 15 günlük zaman diliminde erişime açıyor. Peki, 2022 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...