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Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 12:11

Apartman yöneticisini bu yüzden 9 yerinden bıçakladı: Ölümden döndüm!

Bu kadarına da pes dedirten olay Adana'da yaşandı… Hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, apartman yöneticisinin güvenlik kamerası görüntülerini polise vermesine sinirlenip yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı. Yönetici ölümden dönerken aile cezaevine giren zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İHA
Apartman yöneticisini bu yüzden 9 yerinden bıçakladı: Ölümden döndüm!

İddiaya göre, geçen ay bölgede hırsızlık girişiminin olması üzerine polis ekipleri sokakta bulunan Halil Yatsı Kaya apartmanına gelip yönetici Mahmut Gümüş'ten (40) güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızın aynı apartmanda oturan özel güvenlik Selami C. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Selami C., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartmana gelen Selami C., bunun üzerine yöneticiye 'Neden güvenlik kamerası görüntülerini polise verdin' diyerek tepki gösterdi. Geçen 17 Nisan Çarşamba günü akşam 20.30 sıralarında ise apartmandan çöp atmak için dışarı çıkan Mahmut Gümüş ile Selami C. tekrar karşılaşıp tartıştı.

Apartman yöneticisini bu yüzden 9 yerinden bıçakladı: Ölümden döndüm!

9 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çantasından bıçağı çıkartan Selami C., Gümüş'ü sırtının 9 yerinden bıçakladı. Gümüş, kanlar içerisinde yere yığılırken Selami C. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Mahmut Gümüş'ü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

"Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video

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Apartman yöneticisini bu yüzden 9 yerinden bıçakladı: Ölümden döndüm!

TUTUKLANDI
Polis ekipleri ise kaçan Selami C.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Mahmut Gümüş ise dün yataklı servise alındı ancak durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Apartman yöneticisini bu yüzden 9 yerinden bıçakladı: Ölümden döndüm!

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"
Mahmut Gümüş'ün annesi Perişan Gümüş (77), "Oğlum kanı içine aktı. Onun da kanı içine aksın. Benim oğlum ölümden döndü. Durumu halen kritik. Polis güvenlik kamerası istedi diye insana bu yapılmaz. Evladımın yeni bebeği dünyaya gelmişti. Az kalsın babasız büyüyeceklerdi. O şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 YERİMDEN BIÇAKLADI"
Mahmut Gümüş ise ölümden döndüğünü anlatarak, "Polisler yönetici olduğumdan dolayı kamerayı kayıtlarını istedi. Bunun üzerine Selami C. bana kin güdüp 9 yerimden bıçakladı. Yoğun bakımda yatıp ölümden döndüm" dedi.

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