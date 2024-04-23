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Apartman yöneticisini bu yüzden 9 yerinden bıçakladı: Ölümden döndüm!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
12:11
Apartman yöneticisini bu yüzden 9 yerinden bıçakladı: Ölümden döndüm!
Bu kadarına da pes dedirten olay Adana'da yaşandı… Hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, apartman yöneticisinin güvenlik kamerası görüntülerini polise vermesine sinirlenip yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı. Yönetici ölümden dönerken aile cezaevine giren zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.