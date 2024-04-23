Apartman yöneticisini bu yüzden 9 yerinden bıçakladı: Ölümden döndüm!

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Mahmut Gümüş'ün annesi Perişan Gümüş (77), "Oğlum kanı içine aktı. Onun da kanı içine aksın. Benim oğlum ölümden döndü. Durumu halen kritik. Polis güvenlik kamerası istedi diye insana bu yapılmaz. Evladımın yeni bebeği dünyaya gelmişti. Az kalsın babasız büyüyeceklerdi. O şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 YERİMDEN BIÇAKLADI"

Mahmut Gümüş ise ölümden döndüğünü anlatarak, "Polisler yönetici olduğumdan dolayı kamerayı kayıtlarını istedi. Bunun üzerine Selami C. bana kin güdüp 9 yerimden bıçakladı. Yoğun bakımda yatıp ölümden döndüm" dedi.