"Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video
Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, apartman yöneticisinin güvenlik kamerası görüntülerini polise vermesine sinirlenip yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı. Yönetici ölümden dönerken aile cezaevine giren zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Selami C., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartmana gelen Selami C., bunun üzerine yöneticiye 'Neden güvenlik kamerası görüntülerini polise verdin' diyerek tepki gösterdi. Geçen 17 Nisan Çarşamba günü akşam 20.30 sıralarında ise apartmandan çöp atmak için dışarı çıkan Mahmut Gümüş ile Selami C. tekrar karşılaşıp tartıştı.
9 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çantasından bıçağı çıkartan Selami C., Gümüş'ü sırtının 9 yerinden bıçakladı. Gümüş, kanlar içerisinde yere yığılırken Selami C. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Mahmut Gümüş'ü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
TUTUKLANDI
Polis ekipleri ise kaçan Selami C.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DURUMU AĞIR
5 gün yoğun bakımda tedavi gören Mahmut Gümüş ise dün yataklı servise alındı ancak durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mahmut Gümüş'ün annesi Perişan Gümüş (77), "Oğlum kanı içine aktı. Onun da kanı içine aksın. Benim oğlum ölümden döndü. Durumu halen kritik. Polis güvenlik kamerası istedi diye insana bu yapılmaz. Evladımın yeni bebeği dünyaya gelmişti. Az kalsın babasız büyüyeceklerdi. O şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"9 YERİMDEN BIÇAKLADI"
Mahmut Gümüş ise ölümden döndüğünü anlatarak, "Polisler yönetici olduğumdan dolayı kamerayı kayıtlarını istedi. Bunun üzerine Selami C. bana kin güdüp 9 yerimden bıçakladı. Yoğun bakımda yatıp ölümden döndüm" dedi.
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