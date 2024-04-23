6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam "Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video

"Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video

23.04.2024 | 09:29

Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, apartman yöneticisinin güvenlik kamerası görüntülerini polise vermesine sinirlenip yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı. Yönetici ölümden dönerken aile cezaevine giren zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81207 sokakta 17 Nisan Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, geçen ay bölgede hırsızlık girişiminin olması üzerine polis ekipleri sokakta bulunan Halil Yatsı Kaya apartmanına gelip yönetici Mahmut Gümüş'ten (40) güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızın aynı apartmanda oturan özel güvenlik Selami C. olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Selami C., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartmana gelen Selami C., bunun üzerine yöneticiye 'Neden güvenlik kamerası görüntülerini polise verdin' diyerek tepki gösterdi. Geçen 17 Nisan Çarşamba günü akşam 20.30 sıralarında ise apartmandan çöp atmak için dışarı çıkan Mahmut Gümüş ile Selami C. tekrar karşılaşıp tartıştı.

9 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çantasından bıçağı çıkartan Selami C., Gümüş'ü sırtının 9 yerinden bıçakladı. Gümüş, kanlar içerisinde yere yığılırken Selami C. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Mahmut Gümüş'ü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TUTUKLANDI
Polis ekipleri ise kaçan Selami C.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUMU AĞIR
5 gün yoğun bakımda tedavi gören Mahmut Gümüş ise dün yataklı servise alındı ancak durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mahmut Gümüş'ün annesi Perişan Gümüş (77), "Oğlum kanı içine aktı. Onun da kanı içine aksın. Benim oğlum ölümden döndü. Durumu halen kritik. Polis güvenlik kamerası istedi diye insana bu yapılmaz. Evladımın yeni bebeği dünyaya gelmişti. Az kalsın babasız büyüyeceklerdi. O şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 YERİMDEN BIÇAKLADI"
Mahmut Gümüş ise ölümden döndüğünü anlatarak, "Polisler yönetici olduğumdan dolayı kamerayı kayıtlarını istedi. Bunun üzerine Selami C. bana kin güdüp 9 yerimden bıçakladı. Yoğun bakımda yatıp ölümden döndüm" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:24
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.04.2024 | 10:22
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 01:55
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 23.04.2024 | 09:35
Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video 03:15
"Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video 23.04.2024 | 09:29
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video 00:55
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video 23.04.2024 | 09:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 03:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 23.04.2024 | 09:02
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 04:12
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 23.04.2024 | 08:16
Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 00:59
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.04.2024 | 08:16
Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 03:37
Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 22.04.2024 | 16:25
Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari hükümlü’nün yakalanma anı kamerada | Video 00:53
Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari hükümlü'nün yakalanma anı kamerada | Video 22.04.2024 | 16:06
Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar | Video 08:06
Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar | Video 22.04.2024 | 15:02
Esenyurt‘ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada | Video 03:35
Esenyurt‘ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada | Video 22.04.2024 | 15:02
Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video 00:56
Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video 22.04.2024 | 15:02
Şanlıurfa’da binanın 4. katında korkutan yangın | Video 00:34
Şanlıurfa’da binanın 4. katında korkutan yangın | Video 22.04.2024 | 14:16
Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video 03:53
Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video 22.04.2024 | 12:54
8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı’yı çıldırttı | Video 04:46
8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı'yı çıldırttı | Video 22.04.2024 | 13:44
İzmir’de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler | Video 00:41
İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler | Video 22.04.2024 | 12:57
Gaziosmanpaşa’daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video 08:21
Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video 22.04.2024 | 12:57
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürükleyen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi | Video 05:11
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürükleyen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi | Video 22.04.2024 | 12:58
Erbil’de Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı | Video 04:27
Erbil'de Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı | Video 22.04.2024 | 12:57
Maltepe’de taksici ile yolcu arasında kavga | Video 02:28
Maltepe'de taksici ile yolcu arasında kavga | Video 22.04.2024 | 12:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA