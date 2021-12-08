Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ile karar ne zaman çıkacak?

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren Asgari ücret tespit komisyonu geçtiğimiz gün ikinci kez bir araya gelirken milyonlar gözünü 3. Ve son toplantı tarihlerine çevirdi. Bilindiği üzere gelecek seneye ilişkin zam oranı bu görüşmeler sonucunda belirlenecek. Bu noktada "Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda geçtiğimiz gün zam oranına ilişkin önemli adımlar atıldı. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yapılacak? İşte detaylar...