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Haberler Yaşam Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ile karar ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 09:29

Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ile karar ne zaman çıkacak?

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren Asgari ücret tespit komisyonu geçtiğimiz gün ikinci kez bir araya gelirken milyonlar gözünü 3. Ve son toplantı tarihlerine çevirdi. Bilindiği üzere gelecek seneye ilişkin zam oranı bu görüşmeler sonucunda belirlenecek. Bu noktada "Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda geçtiğimiz gün zam oranına ilişkin önemli adımlar atıldı. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yapılacak? İşte detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ile karar ne zaman çıkacak?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri binlerce kişinin son dönemde gündeminde yer alıyor. Geçmiş senelerde dört kez bir araya gelen komisyonun bu yıl da aynı şekilde dört görüşme sonucunda zam oranını belirleyeceği biliniyor. Vatandaşlar geçtiğimiz günkü görüşme sonrası "Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yapılacak?" sorularını gündeme taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor. Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ile karar ne zaman çıkacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

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Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ile karar ne zaman çıkacak?

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ile karar ne zaman çıkacak?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ile karar ne zaman çıkacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücretin zammı için ikinci toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi. Asgari ücret 2. toplantı tarihi 7 Aralık Salı 14.00'te Türk İş'te yapıldı. 3. Toplantı ise 9 Aralık Perşembe saat 10.00'da TİSK'te yapılacak.

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