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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 15:17

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret için daha önce görülmemiş bir şekilde hazırlık yapıldığını ifade etmişti. Konuyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Açıklama sonrası ''Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorusuna yanıt aranıyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında yüzde 50 oranında bir artış yaşayan asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olmuştu. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!

Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Her yıl enflasyon rakamlarına göre belirlenen asgari ücret zam oranı, Aralık ayında netleşecek. Yılsonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, ''Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Hükümet tarafından konuyla ilgili milyonların yüzünü güldüren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki, 2023 Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Bakan Bilgin'in asgari ücret zammı ile ilgili açıklaması…

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!

Son dakika haberleri... Yılsonu yaklaşırken milyonların aklında hep aynı soru var: Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

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Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE DE 'ENFLASYON' VURGUSU YAPMIŞTI

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!

Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı.

Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız.

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