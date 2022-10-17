Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret için daha önce görülmemiş bir şekilde hazırlık yapıldığını ifade etmişti. Konuyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Açıklama sonrası ''Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorusuna yanıt aranıyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında yüzde 50 oranında bir artış yaşayan asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olmuştu. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…