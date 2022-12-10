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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.12.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 15:26

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde ilk toplantılarını yapmak için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantı için geri sayıma başladı. Asgari ücret zammı 2023 oranı hakkında çeşitli rakamlar masada yerini aldı. İşçi ve işveren dengesinin kurulacağı ocak zammı için Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı asgari üzerinde de etkili olacak. Peki, net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri…

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 tahmini masada yerini aldı. Bakan Bilgin'in işçi ve işveren taraflarıyla görüşmesi ardından çalışmalar hız kazandı. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Net ve brüt maaş hesabı yapılmaya başladı. Gerekli çalışmaların ardından son karar Başkan Erdoğan'da olacak. İşte, asgari ücret 2023 son dakika haberleri…

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.

Peki, asgari ücret 2023 için masadaki rakamlar ve son açıklamalar...

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

TEMMUZDA NET ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLDU!

Ocak ve temmuz zammı sonrası kümülatif olarak yüzde 95 oranında bir zamma ulaşan asgari ücret brüt 6.471 TL, net 5 bin 500 lira oldu.

2023 Ocak zammı için yeni rakamlar konuşulmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

İŞVERENLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK!

Asgari ücret toplantısı öncesinde açıklama yapan Başkan Erdoğan işçi ve işveren dengesini koruduklarına vurgu yaptı:

"Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.

Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz."

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