Geçtiğimiz günlerde ilk toplantılarını yapmak için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantı için geri sayıma başladı. Asgari ücret zammı 2023 oranı hakkında çeşitli rakamlar masada yerini aldı. İşçi ve işveren dengesinin kurulacağı ocak zammı için Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı asgari üzerinde de etkili olacak. Peki, net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri…