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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:41

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk kez toplanan tespit komisyonu bu hafta ise belirlenen tarihte ikinci kez bir araya gelecek. Bu kapsamda ise "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı da zam oranının belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte zam oranına dair son dakika gelişmeleri ve detaylar.

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. İlk toplantıda sendikaların taleplerinin duyurulmasıyla beraber gözler "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Komisyon toplantılarının ikincisi bu hafta içerisinde düzenlenecek ve Kabine'de de yine zam oranı masadaki gündem maddelerinden olacak. Hal böyle iken ise günün öne çıkan başlıkları arasında bu konu yer alıyor. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte zam oranı ile ilgili son durum ve yaşanan gelişmeler.

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI İÇİN İLK VİRAJ!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor. TÜRK-İŞ üyesi sendika başkanları 8.250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı asgari ücret anket sonuçları da belli oldu.

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Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKANLIK ASGARİ ÜCRET İÇİN ANKET SONUCU AÇIKLANDI: 7.845 TL RAKAMI ORTAYA ÇIKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7.845 lira oldu'' denildi.

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

HEM İŞÇİ HEM İŞVERENE SORULDU

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından başlatılan, Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Türkiye genelinde yapılan asgari ücret araştırmasında katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu.

Yüzde 18,1'ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1'ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3 lise ve dengi, yüzde 26,5'inin ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8'i özel sektörde işçi olarak çalışıyor. Yüzde 17,4'ü ev hanımı, yüzde 16,1'i emekli, yüzde 7,9'u öğrenci, yüzde 6,7'si küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan, yüzde 3,8'i kamu sektöründe işçi olarak çalışan, yüzde 3,7'si devlet memuru, yüzde 3,2'si işsiz olan, yüzde 2'si uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışan, yüzde 1,9'u çiftçilik/hayvancılıkla uğraşan, yüzde 1,8'i üst düzey yönetici olan, yüzde 1,7'sinin diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanıtladığı araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

Asgari ücret zammı için kritik KABİNE! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

HEM İŞÇİ HEM İŞVERENE SORULDU

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından başlatılan, Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Türkiye genelinde yapılan asgari ücret araştırmasında katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu.

Yüzde 18,1'ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1'ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3 lise ve dengi, yüzde 26,5'inin ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8'i özel sektörde işçi olarak çalışıyor. Yüzde 17,4'ü ev hanımı, yüzde 16,1'i emekli, yüzde 7,9'u öğrenci, yüzde 6,7'si küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan, yüzde 3,8'i kamu sektöründe işçi olarak çalışan, yüzde 3,7'si devlet memuru, yüzde 3,2'si işsiz olan, yüzde 2'si uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışan, yüzde 1,9'u çiftçilik/hayvancılıkla uğraşan, yüzde 1,8'i üst düzey yönetici olan, yüzde 1,7'sinin diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanıtladığı araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

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