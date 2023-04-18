Haberler Yaşam Asgari ücret zammı son dakika 2023: İşte Temmuz zammı tahminleri! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt tutar ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 00:20

Asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ara zam iddialarına son noktayı koydu. Bu gelişme sonrası milyonlarca işçi ve işveren gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına çevirdi. Asgari ücrete zam geldi mi, ara zam var mı şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı tahmini rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Net ve brüt olarak hesaplanan ücret, yılın 2. yarısı için yeniden hesaplanacak. Peki, net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri…