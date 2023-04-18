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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı son dakika 2023: İşte Temmuz zammı tahminleri! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt tutar ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 00:20

Asgari ücret zammı son dakika 2023: İşte Temmuz zammı tahminleri! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt tutar ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ara zam iddialarına son noktayı koydu. Bu gelişme sonrası milyonlarca işçi ve işveren gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına çevirdi. Asgari ücrete zam geldi mi, ara zam var mı şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı tahmini rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Net ve brüt olarak hesaplanan ücret, yılın 2. yarısı için yeniden hesaplanacak. Peki, net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: İşte Temmuz zammı tahminleri! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt tutar ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam ne zaman gelecek sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Ocak zammı sonrası gerekirse yeniden değerlendirme yapılacağı bildirilen ara zam için yeşil ışık yakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri yakın takibe alındı. İşsizlik maaşı, GSS primleri, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi ekonomide birçok kalemi etkileyen ücret ile ilgili olarak gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalara çevrildi. Peki, asgari ücrete ara zam geldi mi, net ve brüt temmuz zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren ara zam tahminleri son durum…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: İşte Temmuz zammı tahminleri! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt tutar ne kadar olacak?

ERDOĞAN'DAN 'KALİTELİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA' SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti seçim beyannamesi maddelerini kamuoyu ile paylaştı.

Seçim manifestosunda 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, e asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. Böylece asgari ücrete ek zam tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu.

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı kesinleşti.

Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Asgari ücret zammı son dakika 2023: İşte Temmuz zammı tahminleri! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt tutar ne kadar olacak?

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: İşte Temmuz zammı tahminleri! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt tutar ne kadar olacak?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Yılın başında yüzde 54,66 artışla net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak.

Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: İşte Temmuz zammı tahminleri! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt tutar ne kadar olacak?

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 TL, net 10 bin 200 TL,

Yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 TL, brüt 13 bin 10 TL,

Yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 TL, brüt 14 bin 11 TL olacak.

Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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