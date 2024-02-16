Haberler
Yaşam
Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
16:25
Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!
Tekirdağ Çerkezköy'de özel bir bakım evinde kalan 3 çocuk babası 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iki kurum personeli tarafından öldüresiye darp edildi. Kan donduran olay bakımevinin kameraları tarafından kaydedilirken Avni Kılıçaslan'ın beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kurum personeli M.S. ve M.C.B.'nin ifadesi yaşanan vahşeti gözler önüne serdi: Yerdeyken tekme attım, kafasını top gibi sektirdim!