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Haberler Yaşam Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:25

Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!

Tekirdağ Çerkezköy'de özel bir bakım evinde kalan 3 çocuk babası 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iki kurum personeli tarafından öldüresiye darp edildi. Kan donduran olay bakımevinin kameraları tarafından kaydedilirken Avni Kılıçaslan'ın beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kurum personeli M.S. ve M.C.B.'nin ifadesi yaşanan vahşeti gözler önüne serdi: Yerdeyken tekme attım, kafasını top gibi sektirdim!

İHA
Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!

Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan özel bakım merkezinde kalan 3 çocuk babası 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre Özel Trakya Bakım Merkezi'nde başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırılırken, ailenin şikayeti üzerine derinleştirilen soruşturmada bakım merkezinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Keşan'da gözaltına alınan kurum personelinden M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, M.C.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Avni Kılıçaslan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınırken, yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kurumun güvenlik kamerası görüntülerinde 2 kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen Kılıçaslan'ın içeriden iteklediği kapının, kurum personelince dışarından defalarca tekmelendiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde oldukça zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.S.'nin kapıyı, Kılıçaslan'ın üzerine tekmeleyerek kapattığı, 2 personelin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personellerden M.S.'nin tarafından Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı görüldü.

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Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Soruşturmada tutuklanarak cezaevine konulan M.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken olay günü saat 06.45 sıralarında birinci katta bakım gören Avni Kılıçaslan'ı kontrol etmek amacıyla odasına girdiğinde Kılıçaslan'ın yere düşmüş halde ve yüzünde kanlar olduğunu gördüğünü söyleyen M.S.'nin ifadesinde, telsizden anons geçip hemşire istediğini, hemşire geldikten sonra tekerlekli sandalyeye bindirerek ortak alana çıkardıklarını, daha sonra ambulans ile hastaneye götürdüklerini söylediği öğrenildi.

Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!

SAVUNMALARI KAN DONDURDU

Soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan M.C.B.'nin de ifadesinde "Olay tarihinde Avni'nin olduğu odanın kapısı açıkken içeride M.S.'nin Avni'yi kolundan tutup yerden kaldırmaya çalıştığını gördüm. Ben de içeri girerek Avni'yi tekerlekli sandalyeye oturttum. Bu esnada Avni'nin alnında kanama vardı, kanamayı ben bezle sildim. Bu kanamanın M.S.'nin eyleminden dolayı olup olmadığını bilmiyorum. M.S.'ye sorduğumda yere düştüğünü söyledi. Yaklaşık yarım saat sonra Avni'yi kontrol etmek için odasına gittim, bu esnada sersemlemiş vaziyette olduğunu gördüm. M.S.'ye Avni'yi hazırlaması gerektiğini ve C blok ortak salona bırakması gerektiğini söyledim. Ancak M.S. Avni'yi herkesin olduğu ortak salona bırakmış, sonra bakım merkezimize ait ambulans tipi araçla hastaneye sevkini yaptık" dediği öğrenildi. M.C.B.'nin Avni Kılıçaslan'ın odadan çıkmasını engellediği görüntülerle ilgili de "Diğer hastaların rahatsız olmasını istemediğim için odadan çıkmasını engelledim" savunmasını yaptığı öğrenildi.

Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!

"KAFASINA TEKME ATTIM TOP GİBİ SEKTİRDİM…"
Olayda ilgili merkezde çalışanların ifadeleri de alındı. Trakya Bakım Merkezi'nde çalışan N.K.'nin ifadesinde, olay günü saat 06.45 sıralarında işlerinin bittiğini ve dinlenmek için A blok zemin kata indiğini, yangın merdivenine giden koridorda M.S. ile diğer çalışanlar arasında sohbet başladığını, kendisinin de yakın mesafede olduğu için duyduğu konuşmada M.S.'nin 'Avni ile küfürleştik, Avni odasına girmemek için direndi, ben de tekerlekli sandalyeye tekme atarak içeriye soktum. Avni de tekerlekli sandalye ile yere düştü. Avni'yi yerden aldım yatağına koydum. O sırada Avni yakama yapıştı ve yaka kartımı kopardı, ben de cebimde bulunan el fenerini çıkardım Avni'nin yüzüne tuttum ve Avni'yi tokat ve yumrukla bayağı dövdüm. Sonra hırsımı alamadım yere fırlattım. Yerde kafasına tekme attım, top gibi sektirdim' dediğini, sonrasında M.S.'nin 'Ben şuna bir bakayım ölmüş kalmış olmasın' diyerek koridordan ayrıldığını, Avni Kılıçaslan'ın bu durumdan dolayı fenalaşması sonucu yaklaşık yarım saat sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söylediği öğrenildi.


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