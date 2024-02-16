Bakımevinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı öldüresiye dövmüştü: İfadesi dehşete düşürdü!

"KAFASINA TEKME ATTIM TOP GİBİ SEKTİRDİM…"

Olayda ilgili merkezde çalışanların ifadeleri de alındı. Trakya Bakım Merkezi'nde çalışan N.K.'nin ifadesinde, olay günü saat 06.45 sıralarında işlerinin bittiğini ve dinlenmek için A blok zemin kata indiğini, yangın merdivenine giden koridorda M.S. ile diğer çalışanlar arasında sohbet başladığını, kendisinin de yakın mesafede olduğu için duyduğu konuşmada M.S.'nin 'Avni ile küfürleştik, Avni odasına girmemek için direndi, ben de tekerlekli sandalyeye tekme atarak içeriye soktum. Avni de tekerlekli sandalye ile yere düştü. Avni'yi yerden aldım yatağına koydum. O sırada Avni yakama yapıştı ve yaka kartımı kopardı, ben de cebimde bulunan el fenerini çıkardım Avni'nin yüzüne tuttum ve Avni'yi tokat ve yumrukla bayağı dövdüm. Sonra hırsımı alamadım yere fırlattım. Yerde kafasına tekme attım, top gibi sektirdim' dediğini, sonrasında M.S.'nin 'Ben şuna bir bakayım ölmüş kalmış olmasın' diyerek koridordan ayrıldığını, Avni Kılıçaslan'ın bu durumdan dolayı fenalaşması sonucu yaklaşık yarım saat sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söylediği öğrenildi.





