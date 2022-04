Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 26. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, savaş başlıyor mu?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 12:31

Her Perşembe günü ekranlara gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin sevenleri her hafta Barbaroslar'ı ilgiyle takip ediyor. Oruç Reis ve Hızır Reis'in denizlerdeki mücadelesi ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Barbaroslar fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, TRT1 Barbaroslar yeni bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? İşte 26. Bölümde yaşanacaklar…