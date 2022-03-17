Kandil mesajları, Berat gecesinin anlamı ve önemini vurgulamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak belirtilen bu mübarek günde sevdiklerinize göndereceğiniz ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' yazılı kandil mesajları için doğru yerdesiniz. Berat Kandili mesajları 2022 ile günün anlamı ve önemini paylaşabilirsiniz. Üç ayların en son kandili olan Berat Kandili mesajları ve sözleri kısa, uzun, resimli, dualı, hadisli seçenekler ile sabah.com.tr adresinde yer alıyor. İşte, Berat Kandil mesajları 2022 için en güzel ve özel seçenekler!

Berat Kandili Mesajları Ve Sözleri

Ramazan ayına sayılı günler kala Berat Kandili'nin gelişi milyonlarca kişi tarafından yine sevinçle karşılandı. Bu gecenin anlamı ve önemini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler yepyeni kandil mesajları araştırıyor. Berat Kandili mesajları için en özel seçenekler bu adreste yer alıyor.

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En Güzel Kandil Mesajları 2022

2022 Berat Kandili mesajları Whatsapp, Instagram, Facebook ya da SMS olarak kolaylıkla bu ekran üzerinden paylaşılabiliyor.

NOT: Resimli Berat Kandili mesajları üzerinde yer alan sosyal medya iconlarına tıklayarak doğrudan dilediğiniz sosyal medya platformunda doğrudan paylaşabilirsiniz. Mobilde görselin üzerine basılı tutarak, masaüstünde ise sağ tıklayarak fotoğrafları indirebilirsiniz.