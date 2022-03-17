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Haberler Yaşam Berat Kandili nedir, ne anlama gelir? Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili önemi, anlamı ve faziletleri!
Giriş Tarihi: 17.03.2022 22:28 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:33

Berat Kandili nedir, ne anlama gelir? Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili önemi, anlamı ve faziletleri!

Müslümanların en önemli kandillerinden biri olan Berat Kandili önemi ile gündeme geliyor. Ramazan ayından önce idrak edilen kandil gününde Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin anlamı ve önemine Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur sözüyle değinmiştir. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler için Berat Kandili nedir? Berat Kandili önemi, anlamı ve fazileti nedir, kandil gecesi ne oldu? İşte bilgiler

Berat Kandili nedir, ne anlama gelir? Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili önemi, anlamı ve faziletleri!

Berat Kandili nedir, anlamı ve önemi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Müslümanlar kandil gün ve gecelerinde bol bol ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar. Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur. Berat Kandili'nin önemi, anlamı ve faziletleri, bu geceyi dualar ve ibadetlerle gerçekleştirilecek olanlar tarafından merak konusu oldu. Peki Berat Kandili nedir? Berat Kandili önemi, anlamı ve fazileti nedir, kandil gecesi ne oldu?

Berat Kandili nedir, ne anlama gelir? Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili önemi, anlamı ve faziletleri!

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

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BERAT KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın.

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Berat Kandili nedir, ne anlama gelir? Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili önemi, anlamı ve faziletleri!

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arınma ve affedilmenin gecesi olan Berat Kandilinin, ibadetlerle geçirilmesi önerilir. Berat Gecesinde yani o günün sabahı oruç tutulması önerilir.Kuran-ı Kerim'de geçen ayete göre;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim."

-Berat gecesinde Kuran-ı Kerim okunur, okuyanlar dinlenir.

-Berat Gecesine özel namaz kılınır, dualar edilir.

-Küskün olduğumuz birileri varsa affedilir, dargınlar barışır.

-İşlediğimiz günahlar için tövbe edilir af dilenilir.

-Berat Gecesinde Yasin-i Şerif okunur. Yasin- i Şefir okunduktan sonra Berat duaları okunur.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

Berat Kandili nedir, ne anlama gelir? Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili önemi, anlamı ve faziletleri!

DİYANET İLE 2022 KANDİL GÜNLERİ

27 Şubat: Miraç Kandili

17 Mart: Berat Kandili

7 Ekim: Mevlid Kandili

Berat Kandili nedir, ne anlama gelir? Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili önemi, anlamı ve faziletleri!
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