BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Arınma ve affedilmenin gecesi olan Berat Kandilinin, ibadetlerle geçirilmesi önerilir. Berat Gecesinde yani o günün sabahı oruç tutulması önerilir.Kuran-ı Kerim'de geçen ayete göre;
"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim."
-Berat gecesinde Kuran-ı Kerim okunur, okuyanlar dinlenir.
-Berat Gecesine özel namaz kılınır, dualar edilir.
-Küskün olduğumuz birileri varsa affedilir, dargınlar barışır.
-İşlediğimiz günahlar için tövbe edilir af dilenilir.
-Berat Gecesinde Yasin-i Şerif okunur. Yasin- i Şefir okunduktan sonra Berat duaları okunur.
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.