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Haberler Yaşam Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 100 rekatlık Berat gecesi kılınacak namaz
Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 10:17

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 100 rekatlık Berat gecesi kılınacak namaz

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelmektedir. 6 Mart tarihinde idrak edilecek olan Kandil öncesinde Müslüman alemi, bu değerli ve kıymetli geceyi ibadetler ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 100 rekatlık Berat gecesi namazı da en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. 100 rekatlık Berat Kandili namazını doğru şekilde eda etmek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, 100 rekatlık Berat Kandili gecesi namazı nasıl kılınır? İşte, kılınışı hakkındaki detaylar!

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 100 rekatlık Berat gecesi kılınacak namaz

Berat Kandili Pazartesi gecesi idrak edilecek. İslam alemi, bu değerli ve kıymetli geceyi ibadetlerle ile gerçekleştirecek. Bu noktada, 100 rekatlık Berat Kandili namazı hakkındaki araştırmalar da şimdiden artış gösterdi. 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi olmayanlar, konuyla ilgili olarak "Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularına yanıt arıyor. İşte Berat Kandili gecesi namazı kılınışı ve tüm detaylar.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 100 rekatlık Berat gecesi kılınacak namaz

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

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Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 100 rekatlık Berat gecesi kılınacak namaz

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 100 rekatlık Berat gecesi kılınacak namaz

BERAT GECESİ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 100 rekatlık Berat gecesi kılınacak namaz

Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

"Bu gece Şaban'ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz." (Buhârî, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118)

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