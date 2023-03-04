Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 100 rekatlık Berat gecesi kılınacak namaz

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelmektedir. 6 Mart tarihinde idrak edilecek olan Kandil öncesinde Müslüman alemi, bu değerli ve kıymetli geceyi ibadetler ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 100 rekatlık Berat gecesi namazı da en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. 100 rekatlık Berat Kandili namazını doğru şekilde eda etmek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, 100 rekatlık Berat Kandili gecesi namazı nasıl kılınır? İşte, kılınışı hakkındaki detaylar!