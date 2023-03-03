Berat Kandili duası: Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Ayrıca bu geceye "Leyle-i Mübâreke" denir, bereketli bir gece. "Leyle-i Berâe" denir. "Leyle-i sâk" vesîka gecesi denir. "Leyle-i rahme" ve rahmet gecesi denir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU BERAT KANDİLİ DUASI

Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.