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Haberler Yaşam Berat Kandili duası: Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:00

Berat Kandili duası: Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?

İslamiyette kutsal günlerden biri olan Berat Kandili'nde ibadet etmek isteyenler kandil dualarını araştırıyor. Berat Gecesi okunacak dua, Berat Kandili duası olarak bilinir. Müslüman âlemi için bir rehber niteliğinde olan dua ise Peygamber efendimizin berat gecesi ettiği duadır. Berat Gecesi'nde duaların kabulü için yapılacak ibadetlerin araştırılması yapılıyor. Peki Berat Kandili duası nedir? Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili duası: Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili duası Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili gecesi öncesinde merak ediliyor. Berat Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler gecenin maneviyatı yönünden önem arz ediyor. Peki Berat Kandili duası nedir? Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili duası: Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Ayrıca bu geceye "Leyle-i Mübâreke" denir, bereketli bir gece. "Leyle-i Berâe" denir. "Leyle-i sâk" vesîka gecesi denir. "Leyle-i rahme" ve rahmet gecesi denir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU BERAT KANDİLİ DUASI

Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

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Berat Kandili duası: Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?

BERAT KANDİLİ DUALARI

Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Berat Kandilinde okunacak dualar arasında çok değerli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak surelerden bir kısmı şöyle sıralanmaktadır:

Fatiha-i Şerife

Ayet'ül-Kürsî

Tevbe Sûresinin son 2 ayeti

Yâsîn-i Şerif

İhlas-ı Şerif

Felak Sûresi

Nâs Sûresi

Bunların yanında Berat Gecesi okunacak hayırlı dualar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm

Salevat-ı Şerife: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Salat-ı Münciye: Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemî'il hayrâti fi'l hayâti ve ba'del memâat

Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. (Anlamı: Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.)

Berat Kandili duası: Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?
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