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Haberler Yaşam Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir, sevabı nedir? 2023 Berat Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur, fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 12:03

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir, sevabı nedir? 2023 Berat Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur, fazileti nedir?

Berat Kandili orucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mübarek Ramazan ayının gelişini müjdeleyen Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. İslam aleminde kutsal kabul edilen bu gecede sevap kazanmak isteyenler, ellerini semaya açıp dua edecek, oruç tutacak ve çeşitli ibadetlerde bulunacak. Bu noktada Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur şeklindeki sorular Müslümanların gündemindeki yerini aldı. Peki, Berat Kandili orucu kaç gün tutulur, kandil orucuna nasıl niyet edilir? İşte, Diyanet bilgisi ile Berat Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve tüm merak edilenler…

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur, bugün mü, nasıl niyet edilir? Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, fazileti nedir?

Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili gelip çattı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Berat Kandili, 6 Mart'ta idrak edilecek. İslam alemi için mühim bir yere sahip olan kandil günlerinde oruç tutma, namaz kılma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin yapılması tavsiye ediliyor. Bu günü oruçlu geçirmek isteyenler ise Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur ve kandilde oruç tutmanın fazileti ve dini hükmü nedir sorularına yanıt arıyor. Peki, Berat Kandili orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir? İşte, Diyanet ile Berat Kandili orucu niyeti, sevabı ve fazileti hakkında merak edilenler…

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur, bugün mü, nasıl niyet edilir? Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, fazileti nedir?

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor. Buna göre, Berat Gecesi nu yıl 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet'u-Salat, 191) demiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

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Berat Kandili orucu hangi gün tutulur, bugün mü, nasıl niyet edilir? Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, fazileti nedir?

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur, bugün mü, nasıl niyet edilir? Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, fazileti nedir?

"Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?" sorusuna Diyanet tarafından verilen yanıt ise şöyle:

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur, bugün mü, nasıl niyet edilir? Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, fazileti nedir?

BERAT KANDİLİ ORUCUNUN FAZİLETİ

İlahiyatçı Necmettin Nursaçan Berat Kandilinde oruç tutmanın sevap olduğunu şu şekilde açıklıyor:

"Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) berat kandil gecesinde namaz kılın, gündüzünde oruç tutun buyuruyor."

Allah rasulu böyle diyor; bu nedenle berat kandilinde oruç tutmamız sevaptır. Mübarek Berat Kandilinde vahim huylardan vazgeçmek için dua etmeli, millet için, vatan için, İslam dünyası için dualar edilmeli...

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