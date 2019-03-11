Bugün burada bir cami açılırken, yakın tarihimizde, ülkede camilerin ahıra çevrildiği, camilerin yıkıldığı, molozlarının arsalarının ayrı ayrı satıldığını biliyoruz. Bunların sayılarının 10 bin ile 20 bin arasında olduğu konuşuluyor. Bugün Türkiye'de 80 binin üzerinde cami var, düşünün bu rakamın ne kadar büyük olduğunu" dedi.