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Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Manavgat'ta, 'ın avukatlarından 'in annesi adına yaptırdığı 'nin açılış törenine katıldı.

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Giriş Tarihi: 11.03.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 17:46
Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı
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Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

'ın avukatlarından Manavgatlı 'in annesi Şükran Özel adına Manavgat'ta yaptırdığı , açıldı. Kuran'ı Kerim okunarak başlayan açılışta Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, hizmete açılan camiyle birlikte Manavgat'taki faaliyet gösteren cami sayısının 250 olduğunu söyledi.

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Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

Bilal Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında camilerin İslam dininin bir şiarı olduğunu belirterek, yaşayan her canlının mutlaka öleceğini vurguladı. Bilal Erdoğan, "Ölümü hatırlayarak yaşayacağız ki doğruyu yanlışı, helali haramı birbirinden ayırt edebilelim. Allah'ın emir ve yasaklarına göre yaşayalım. Ama geçmişi de hatırlamak lazım.

Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

Bugün burada bir cami açılırken, yakın tarihimizde, ülkede camilerin ahıra çevrildiği, camilerin yıkıldığı, molozlarının arsalarının ayrı ayrı satıldığını biliyoruz. Bunların sayılarının 10 bin ile 20 bin arasında olduğu konuşuluyor. Bugün Türkiye'de 80 binin üzerinde cami var, düşünün bu rakamın ne kadar büyük olduğunu" dedi.

Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

Caminin açılış törenine TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ile İlçe Müftüsü Mustafa Atilla da katıldı.

Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

ve annesi Şükran Özel'in de katıldığı açılışta çok sayıda davetli de hazır bulundu. Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimiyle cami hizmete girdi.

Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı
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