Bilim dünyası bunu tartışıyor: "Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti" Ne NASA ne de Avrupa Uzay Ajansı...

Flaş iddia! Uzaylılar bizi izliyor mu? Uzaylılar ile ilgili bir iz arama çalışmaları devam ederken, başka bir yıldız sistemine küçük bir uzay aracı gönderme planları gündeme gelmişti. Hep sorulan ve insanlar tarafından tartışılan bir soru yeni bir cevap buldu…. Uzaylılar gerçekten var mı? Cevabınız evet ise, neden henüz Dünya ile temasa geçmediler? Paris'te Dünya dışı canlılara mesajlar göndererek iletişime geçmeye çalışan METI organizasyonu tarafından düzenlenen bir toplantıda, bilim adamları uzaylıların bugüne kadar alenen insan karşısına çıkmamasının arkasındaki nedeni veya uzmanların "Büyük Sessizlik" derken neyi kast ettiklerini ele aldılar.

Uzaylılar ile ilgili araştırmalar teknoloji geliştikçe daha da derinleşiyor. Bir grup bilim insanı uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini açıkladı.

'Dünyadışı Yaşamla Mesajlaşma Uluslararası Toplantısı'nda bir araya gelen bilim insanları, Paris'teki bilim müzesi Cité des Sciences et de l'Industriem'de gerçekleştirilen etkinlikte bu iddiayı ortaya attılar.