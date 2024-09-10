Giriş Tarihi: 10.09.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
14:53
BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024 CUMA | Bim'de bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta alışveriş severlerle buluşacak ürünler belli oldu. Her ihtiyaca uygun ürünlerin yer aldığı katalogda çeyiz eşyaları ilgililer tarafından yakından takip ediliyor. Bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi ve daha fazlası BİM'de! İşte, BİM Aktüel 13 Eylül 2024 Cuma ürünleri listesi…