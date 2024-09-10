BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024 CUMA | Bim’de bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi...

BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi belli oldu. Her ihtiyaca uygun ürünlerin yer aldığı katalogda Salı, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftanın üç günü aktüel ürünler satışa çıkıyor. İşte, 13 Eylül Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu ile Yemek Takımı, Cam Kahve Fincan Seti, Air Fryer, Akıllı Saat, Elektrikli Bisiklet, TV, LCD Yazı Tahtası ve daha fazlası...