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Giriş Tarihi: 10.09.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:53

BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024 CUMA | Bim'de bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta alışveriş severlerle buluşacak ürünler belli oldu. Her ihtiyaca uygun ürünlerin yer aldığı katalogda çeyiz eşyaları ilgililer tarafından yakından takip ediliyor. Bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi ve daha fazlası BİM'de! İşte, BİM Aktüel 13 Eylül 2024 Cuma ürünleri listesi…

BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024 CUMA | Bim’de bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi...

BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi belli oldu. Her ihtiyaca uygun ürünlerin yer aldığı katalogda Salı, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftanın üç günü aktüel ürünler satışa çıkıyor. İşte, 13 Eylül Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu ile Yemek Takımı, Cam Kahve Fincan Seti, Air Fryer, Akıllı Saat, Elektrikli Bisiklet, TV, LCD Yazı Tahtası ve daha fazlası...

BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024 CUMA | Bim’de bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi...

13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Namaz Elbisesi 199 TL
  • Pantolon 129 TL
  • Penye Şal 75 TL
  • Koltuk Örtüsü 129 TL
  • Koltuk Şalı 79 TL
  • Valiz Organizer Set 6'lı 79 TL
  • Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL
  • Tekli Karma Bebek Body 52,50 TL
  • Yüz Havlusu 69 TL
  • Masa Örtüsü 49,50 TL
  • Son Kale Oyunu 129 TL

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BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024 CUMA | Bim’de bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi...

13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL
  • Tefal Sahan ~22cm 529 TL
  • Tefal Simplicty Tava ~32cm 599 TL
  • Servis Seti 3'lü 199 TL
  • Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL
  • Manuel Rondo ~500 ml 549 TL
  • 2'li Peynir Bıçağı 99 TL
  • Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL
  • Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL
  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası ~5L 34,50 TL
  • Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL
BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024 CUMA | Bim’de bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi...

13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 58P733G 18.975 TL
  • TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6A 17.975 TL
  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL
  • Philips Air Fryer HD9650/90 4.975 TL
  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL
  • Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL
  • Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.490 TL
  • Fakir Çay Makinesi Tea N More 1,7 L 1.090 TL
  • Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
BİM AKTÜEL 13 EYLÜL 2024 CUMA | Bim’de bu Cuma Ankastre Set, Air Fryer, Mikrodalga, Elektrikli Süpürge, Çay Makinesi...

13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 849 TL
  • Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL
  • Chef's Sütlük 14 cm
  • Cam Pipetli Bardak 129 TL
  • Cam Kahve Fincan Seti 12 Parça 169 TL
  • Lav Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
  • Cam Sıvı Sabunluk 79 TL
  • Paşabahçe Gala Ayaklı Çay Bardağı 4'lü 139 TL
  • Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 1.800 cc 129 TL
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