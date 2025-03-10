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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
16:03
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...
BİM, 11-14 Mart 2025 tarihleri arasında müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu hafta aktüel kataloglarında, şarjlı mop, çok amaçlı dolap, mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri gibi ihtiyaç duyulan birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle, darbeli matkap ve çok amaçlı dolap gibi pratik ev gereçleri, evini yenilemek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri de evdeki ihtiyaçları karşılamak için ideal seçenekler arasında. İşte, 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler...