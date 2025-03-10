BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...

Bu hafta BİM mağazalarında, 11-14 Mart 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün yer alıyor. Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri gibi evin ihtiyaç duyduğu ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Özellikle, şarjlı mop ve çok amaçlı dolap gibi pratik ürünler, ev düzeninizi kolaylaştıracak. Mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri de evdeki eksiklikleri gidermek için ideal seçenekler sunuyor. İşte, ürünlerin tam listesi ve fiyatları için BİM aktüel ürünler kataloğu.