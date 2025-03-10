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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:03

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...

BİM, 11-14 Mart 2025 tarihleri arasında müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu hafta aktüel kataloglarında, şarjlı mop, çok amaçlı dolap, mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri gibi ihtiyaç duyulan birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle, darbeli matkap ve çok amaçlı dolap gibi pratik ev gereçleri, evini yenilemek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri de evdeki ihtiyaçları karşılamak için ideal seçenekler arasında. İşte, 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...

Bu hafta BİM mağazalarında, 11-14 Mart 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün yer alıyor. Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri gibi evin ihtiyaç duyduğu ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Özellikle, şarjlı mop ve çok amaçlı dolap gibi pratik ürünler, ev düzeninizi kolaylaştıracak. Mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri de evdeki eksiklikleri gidermek için ideal seçenekler sunuyor. İşte, ürünlerin tam listesi ve fiyatları için BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...

BİM 11 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL

Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

Krema 200 ml 32,50 TL

Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL

Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g 179 TL

Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL

Tereyağı 1000 g 319 TL

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...

Dubai Çikolatası 122 g 89 TL

Kurabiye 21 TL

Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL

Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL

Tam Tahıl Bar 4x20 g 49.50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...

BİM 12 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Verandalı 8500 Flat Tıny House 610.000 TL

Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL

Elektrikli Güveç 1.490 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.595 TL

Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL

TV Ünitesi 2.790 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 11 - 14 Mart BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, sineklik...

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Çapa Makinesi 19.990 TL