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Haberler Yaşam Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:28

Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!

Bu aileyi kimse istemiyor: O olay sonrası köyü terk edin çağrısı yaptılar! İlginç olay Antalya Manavgat'ta yaşandı. Müstakil bir evde sık yaşanan patlama ve olaylar mahalle sakinlerini çıldırdı. Yaşananlara isyan eden muhtar Tayyar Yılmaz, "Köylülerim ayaklanmadan ne olur evi boşaltıp, köyü terk edin" diye kiracıları ikna etmeye çalıştı…

İHA
Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!

Karacalar Mahallesi Sıhhiye Kümeevleri mevkisindeki bir müstakil evde yaşanan patlama sonrası, mahalle sakinleri sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler geldi.

Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!

Ekipler, patlama sırasında evin camlarının kırıldığını, yaralanan kimsenin olmadığını belirlerken, sokağa dökülen vatandaşlar, patlamanın ardından evden kaçarak uzaklaşanların olduğunu dile getirdi. Evde ikamet eden S.D. ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, patlamanın hurdalar arasında buldukları ve eve çıkardıkları havai fişek kutusundan meydana geldiği söylendi.

Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evdeki patlamalar mahalleliyi isyan ettirdi! | Video



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Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!

"KÖYLÜ AYAKLANMADAN EVİ BOŞALTIN"
Jandarma ekipleriyle birlikte patlamanın olduğu eve giren Karacalar Muhtarı Tayyar Yılmaz, kiracılara evi bir an önce boşaltmaları için adeta yalvardı.

Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!

Mahalle sakinlerinin uzun süredir bu durumdan muzdarip olduğunu belirten Muhtar Yılmaz, "Size yalvarıyorum, ne olur köylülerim ayaklanmadan, istenilmeyen olaylar yaşanmadan evi boşaltıp köyü terk edin.

Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!

Aylardır ev bulamadık bahanesinin arkasına sığınıyorsunuz. Siz eşyalarınızı toplayıp gidin. Devlet size mutlaka başınızı sokacağınız bir yer bulacaktır. Artık mahalle sakinlerini zapt etmem zor. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Bir kez daha söylüyorum; ne olur hemen burayı terk edin" dedi.

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