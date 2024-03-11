Haberler
Yaşam
Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
08:28
Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşanan olaylar köylüyü isyan ettirdi!
Bu aileyi kimse istemiyor: O olay sonrası köyü terk edin çağrısı yaptılar! İlginç olay Antalya Manavgat'ta yaşandı. Müstakil bir evde sık yaşanan patlama ve olaylar mahalle sakinlerini çıldırdı. Yaşananlara isyan eden muhtar Tayyar Yılmaz, "Köylülerim ayaklanmadan ne olur evi boşaltıp, köyü terk edin" diye kiracıları ikna etmeye çalıştı…