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Haberler Yaşam BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler
Giriş Tarihi: 16.05.2025 22:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 22:44

BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler

BİM aktüel 20-23 Mayıs tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına şaşırtan fırsatlar sunuyor. Zeytin, reçel, makarna, bulgur, tavuk gibi gıda ürünlerinin yanı sıra cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler, tekerlekli raf ünitesi, saklama kapları, laptop masası, krep tavası, sahan, sefer tası, sürahi, vazo, borcamlar, plaj ürünleri, terlik, şişme bot gibi ürünlerde mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 20-23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler

Bu haftaki indirimli ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, ev dekorasyonundan temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok fırsat yer alıyor. Salı ve cuma günleri geçerli kampanyalarla avantajlı alışveriş yapmak isteyenler BİM raflarını dolduracak. İşte, 20-23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları.

BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler

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BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler

SALI FIRSATLARI

BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler

SALI FIRSATLARI

BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler

SALI FIRSATLARI