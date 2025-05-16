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BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler
Giriş Tarihi: 16.05.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
22:44
BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler
BİM aktüel 20-23 Mayıs tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına şaşırtan fırsatlar sunuyor. Zeytin, reçel, makarna, bulgur, tavuk gibi gıda ürünlerinin yanı sıra cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler, tekerlekli raf ünitesi, saklama kapları, laptop masası, krep tavası, sahan, sefer tası, sürahi, vazo, borcamlar, plaj ürünleri, terlik, şişme bot gibi ürünlerde mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 20-23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.