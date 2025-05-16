BU FİYATLAR KAÇMAZ! BİM aktüel kataloğu 20-23 Mayıs indirimleri: cep telefonu, akıllı bileklik, buharlı temizleyici, kulaklık, organizerler

Bu haftaki indirimli ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, ev dekorasyonundan temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok fırsat yer alıyor. Salı ve cuma günleri geçerli kampanyalarla avantajlı alışveriş yapmak isteyenler BİM raflarını dolduracak. İşte, 20-23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları.