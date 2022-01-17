BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA VAR MI? 17 OCAK 2022

17 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Sert hava koşulları sebebiyle kar yağışından dolayı yurt genelinde okulların tatil edildiği iller belli oldu.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Birkaç gündür aralıklı olarak gerçekleşen ve zaman zaman etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan Kürtün ve Torul ilçelerinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma açtığı köy yolları yeniden kapanırken Gümüşhane Valiliği de yaptığı açıklamayla bu ilçelerin merkez ve köylerdeki okullarının tatil edildiğini duyurdu.