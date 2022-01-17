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Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:18

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları peş peşe gelince okullar tatil mi merak ediliyor. Yurt geneli pek çok bölgemizde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken kar yağışı ulaşımda aksaklıklara sebep oluyor. Milyonlarca öğrenci ve veli bu noktada valiliklerin kar tatili açıklamasını araştırıyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilikler duyurdu

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu!

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil sorusunun yanıtı an itibariyle araştırılıyor. Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi. Son verilere göre, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beleniyor. Hal böyle olunca ilkokul, lise, ortaokul öğrencileri okullarda kar tatili var mı yok mu merak ediyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilik açıklaması

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA VAR MI? 17 OCAK 2022

17 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Sert hava koşulları sebebiyle kar yağışından dolayı yurt genelinde okulların tatil edildiği iller belli oldu.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Birkaç gündür aralıklı olarak gerçekleşen ve zaman zaman etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan Kürtün ve Torul ilçelerinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma açtığı köy yolları yeniden kapanırken Gümüşhane Valiliği de yaptığı açıklamayla bu ilçelerin merkez ve köylerdeki okullarının tatil edildiğini duyurdu.

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Bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu!

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okulların 17 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu!

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

ARTVİN

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak Pazartesi Cuma günü olmak üzere Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu!

RİZE'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.

VAN

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Gevaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 1 bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır' denildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

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