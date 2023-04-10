Haberler Yaşam BURSA SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 Genel seçiminde Bursa 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 11:05

BURSA SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 Genel seçiminde Bursa 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

14 Mayıs seçimine 34 gün kaldı. Partiler milletvekili aday listelerini yayımladı. CHP, Ak Parti, TİP, İYİ Parti dün listelerini açıklarken herkes hangi bölgelerde oy vereceklerini merak ediyor. Bu nedenle "Bursa seçim bölgeleri 2023" aratması sürekli olarak yapılmakta. Bursa bölgeler coğrafi yapıya göre şekillenmekte. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış durumda. Vatandaşlar, Bursa 1. bölge ilçeleri hangileri sorularına yanıt arıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 2. bölge adayı olarak Ak Parti listelerinden gösterildi. Bursa seçim bölgeleri haritası 2023 üzerinden Bursa 1. bölge milletvekilleri öğrenilebilir. İşte Bursa seçim bölgeleri 2023