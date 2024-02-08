Bursa’da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok etti

Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.'yi, ardından annesi Zozan Y.'yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y'yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu.



