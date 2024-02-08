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Bursa'da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok etti
Giriş Tarihi: 08.02.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
09:21
Bursa'da gece yarısı katliamı: 3 ölü! 7 yaşındaki oğlunun önünde ailesini yok etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece yarısı aile katliamı gerçekleşti. Boşanma aşamasında depresyona giren şahıs ailesinin evine gelerek annesi ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet geçiren adam önce annesi ve babasını daha sonra ise erkek kardeşini katletti.