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Haberler Yaşam Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak
Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:05

Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, üçüncü sezonuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Yeni sezonda Hayri ve Nalan'ın aşkına ağırlık verilen diziden izleyicileri şoke eden 3 ayrılık haberi geldi. Üç ismin birden yapıma veda edecek olması finalin ayak sesleri olarak yorumlandı. İşte, Camdaki Kız dizisine veda edecek olan o isimler…

Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, üçüncü sezonuyla da reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Hande Ataizi gibi başarılı isimleri buluşturan dizi, Perşembe akşamlarına damga vuruyor.

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Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu OGM Pictures imzalı yapımın yeni bölümleri merakla beklenirken peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekranlara uyarlanan diziye 3 isim birden veda edecek. Bu sezon sonunda final yapması planlanan dizide vedaların en büyüğü ise 61. bölümde yaşanacak.

Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak

HANDE ATAİZİ VEDA EDİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, 61. bölümde projeye veda edecek.

Dizinin ilk bölümden itibaren heyecanı artıran, entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen ve bebek bekleyen Cana karakterinin projeye nasıl veda edeceği büyük bir merak konusu oldu.

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