Haberler Yaşam Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak

Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:05

Camdaki Kız dizisinde finalin ayak sesleri! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, üçüncü sezonuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Yeni sezonda Hayri ve Nalan'ın aşkına ağırlık verilen diziden izleyicileri şoke eden 3 ayrılık haberi geldi. Üç ismin birden yapıma veda edecek olması finalin ayak sesleri olarak yorumlandı. İşte, Camdaki Kız dizisine veda edecek olan o isimler…