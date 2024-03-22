Haberler
Yaşam
Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
14:12
Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un Oğuz Murat Aci'yi genç yaşta hayattan kopardı. Cani anne ile katil oğlu adalete teslim olmak yerine ABD'ye kaçtı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntüler anne Tok'un "Arabayı aldığından haberim yoktu" sözlerini de yalanladı. Görüntülerde, Timur Cihantimur ailesine ait araçla saat 21.00'da Eylem Tok ve çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun yanına geldiği, saat 21.21'de yine aynı araçla kafeden ayrıldığı anlar yer aldı.