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Haberler Yaşam Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:12

Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un Oğuz Murat Aci'yi genç yaşta hayattan kopardı. Cani anne ile katil oğlu adalete teslim olmak yerine ABD'ye kaçtı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntüler anne Tok'un "Arabayı aldığından haberim yoktu" sözlerini de yalanladı. Görüntülerde, Timur Cihantimur ailesine ait araçla saat 21.00'da Eylem Tok ve çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun yanına geldiği, saat 21.21'de yine aynı araçla kafeden ayrıldığı anlar yer aldı.

Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, gündemin ilk sırasında yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ailesine ait lüks araçla ehliyeti bile olmadan trafiğe çıktı. Arkadaş grubuyla yarış yaptığı belirlenen Cihantimur, yol kenarında bekleyen ATV sürücülerinin arasına daldı.

Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…

4 kişiyi yaraladı evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından olay yerinden alındı. Cani anne ile katil oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Soruşturma kapsamında Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi için adli süreç başlatıldı. Bir yandan da anneyi olay yerine götürdüğü belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.

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Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…

21.00'DA ARABAYLA GELDİ!

ABD'de lüks bir dairede kaldıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Cihantimur'un kaza gecesine ait yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

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Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…

Görüntülerde, Timur Cihantimur saat 21.00'da arkadaşı K.D. ile Eylem Tok ve çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun yanına geldiği, saat 21.21'de ise kafeden ayrıldığı yer aldı.

Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…

PETROL İSTASYONUNDAN NE ALDILAR?

Kamera kayıtlarında Cihantimur ve arkadaşının kullandığı lüks araçlar saat 23.01'de akaryakıt istasyonunda mola verdiği grubun saat 23.10'da akaryakıt istasyonundan ayrıldığı anlar da vardı. Eylem Tok'un kaza haberini saat 23.30'da aldığı, apar topar kafeden çıktığı anların da kamera kayıtlarına ulaşıldı.

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