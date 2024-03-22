Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…

4 kişiyi yaraladı evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından olay yerinden alındı. Cani anne ile katil oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Soruşturma kapsamında Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi için adli süreç başlatıldı. Bir yandan da anneyi olay yerine götürdüğü belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.