Eylem Tok'un ve oğlunun kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! Kafede buluşmuşlar... | Video

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok ve kazayı yapan oğlu Timur Cihantimur'un kazadan hemen önce neler yaptıkları ortaya çıktı. Annesiyle bir kafede buluşan Cihantimur'un ardından arkadaşlarıyla benzinliğe gittiği anlaşıldı. Tok kaza sonrası oğlunun arabayı kendinden habersiz aldığını söylemişti fakat görüntülere bakıldığında tüm gün arabayla gezdiği de anlaşıldı.