Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 07:24

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ilk işlem gününde yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşük seyrini sürdüren altının gram fiyatı yeni haftaya da düşük seviyeden başladı. Ekonomi haberleri okuyucularının gündeminde yer alan altın fiyatları canlı takip ekranı ile gündemde. Altın fiyatları pazartesi gününden itibaren sorgulanmaya başladı. FED ve Merkez Bankası faiz kararından etkilenen rakamların haftayı nasıl kapatacağı yorumlanıyor. Peki, 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı'dan anlık alış-satış verileri…

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları 17 Ekim pazartesi günü sorgulanmaya başladı. Yatırım ya da birikim yapacaklar sene başından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen alış-satış rakamlarını takip ediyor. Canlı altın grafiği ile takip edilen rakamlar iki haftadır düşük seviyede ilerliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar…

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 914,64

SATIŞ: 949,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.719,00

SATIŞ: 6.807,00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.637,00

SATIŞ: 6.737,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.537,00

SATIŞ: 6.633,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.274,00

SATIŞ: 3.328,00

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.640,00

SATIŞ: 1.663,00

SON DAKİKA