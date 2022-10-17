Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 07:24

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞ! 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ilk işlem gününde yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşük seyrini sürdüren altının gram fiyatı yeni haftaya da düşük seviyeden başladı. Ekonomi haberleri okuyucularının gündeminde yer alan altın fiyatları canlı takip ekranı ile gündemde. Altın fiyatları pazartesi gününden itibaren sorgulanmaya başladı. FED ve Merkez Bankası faiz kararından etkilenen rakamların haftayı nasıl kapatacağı yorumlanıyor. Peki, 17 Ekim bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı'dan anlık alış-satış verileri…