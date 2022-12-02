GRAM ALTIN, KKM SONRASI DOLAR DESTEĞİNİ YİTİRDİ

Yurt içinde gram altın fiyatları dolar/TL ve ons altın ile yön buluyor. Ancak Kur Korumalı TL Mevduat sistemi (KKM) sayesinde ABD Doları'nın tüm dünyada güçlenmesine karşın, yurt içinde dolar/TL'de oynaklık azaldı.

Bununla beraber gram altın, daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön bulmaya başladı.