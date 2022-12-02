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Haberler Yaşam Canlı Altın Fiyatları 2 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 07:16

Canlı Altın Fiyatları 2 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları 2 Aralık Cuma günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları Aralık ayına hareketli girdi. FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından gram altın fiyatı 1.069 TL'yi aşarak rekor kırdı. Piyasalardaki bu hareketlilik sonrası altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt aramaya başladı. Anlık Kapalıçarşı verileri ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Aralık 2022 Cuma canlı altın fiyatları grafiği son durum…

Canlı Altın Fiyatları 2 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın son iş gününde de araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sene başından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen altın fiyatları anlık Kapalıçarşı rakamları ile araştırılıyor. Fed'in para piyasalarda yeni dönemi işaret eden mesajları sonrası altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazandı. Gram altın fiyatı bin TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte, 2 Aralık 2022 Kapalıçarşı anlık verileri ile canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Canlı Altın Fiyatları 2 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2 Aralık 2022 Cuma altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

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Canlı Altın Fiyatları 2 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Fed'in son toplantısında 'Ekonomik aktiviteyi dikkate alacağız' diyerek resesyon endişelerine karşın faiz artırımlarının yavaşlayacağı mesajı vermesi varlık fiyatlarına olumlu yansıdı. Ons yönlü hareketlerini sürdüren gram altın 1.069 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Canlı Altın Fiyatları 2 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

GRAM ALTIN, KKM SONRASI DOLAR DESTEĞİNİ YİTİRDİ

Yurt içinde gram altın fiyatları dolar/TL ve ons altın ile yön buluyor. Ancak Kur Korumalı TL Mevduat sistemi (KKM) sayesinde ABD Doları'nın tüm dünyada güçlenmesine karşın, yurt içinde dolar/TL'de oynaklık azaldı.

Bununla beraber gram altın, daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön bulmaya başladı.

Canlı Altın Fiyatları 2 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 2 ARALIK 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 979,64

SATIŞ: 1.043,21

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