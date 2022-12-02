Canlı altın fiyatları 2 Aralık Cuma günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları Aralık ayına hareketli girdi. FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından gram altın fiyatı 1.069 TL'yi aşarak rekor kırdı. Piyasalardaki bu hareketlilik sonrası altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt aramaya başladı. Anlık Kapalıçarşı verileri ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Aralık 2022 Cuma canlı altın fiyatları grafiği son durum…