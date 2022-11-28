CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN | 28 Kasım 2022 Pazartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ilk işlem gününde yanıt aramaya başladı. Çeyrek altın ve gram altın grafik üzerinde kırmızı renge bürünse de altının gramı bin TL üstü yerini koruyor. FED, Merkez Bankası ve diplomatik konularla birlikte hareketlilik yaşayan altın fiyatları kuyumcu ve Kapalıçarşı rakamları ile araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Kasım canlı altın fiyatları...