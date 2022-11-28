CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN | 28 Kasım 2022 Pazartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları bugün haftanın ilk işlem gününde gündemdeki yerini aldı. Yılbaşından bu yana hareketli bir grafikte ilerleyen piyasa FED faiz kararı sonrası sarsılmıştı. Yeni haftayla birlikte altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt aramaya başladı. Ekonomi ilgilileri yanıt arıyor. Çeyrek altın ve gram altın yüksek seviyesini koruyor. Peki, 28 Kasım Pazartesi günü bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın grafik...