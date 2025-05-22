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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:28

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın sonuna gelirken yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün sabah saatlerinde gram altının değeri 4.174,51 TL civarında seyrederken, çeyrek altın 6.862,00TL seviyesinde işlem gördü. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların beklentilerindeki değişimler, altın fiyatlarında iniş çıkışlara yol açıyor. Yatırımcıların ilgisini gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi çeşitli altın türleri çekmeye devam ediyor. 22 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel tablo

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın sonuna gelirken gram altın, yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Değerli maden, güvenli yatırım aracı olarak ön plana çıkarken; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik gibi farklı altın çeşitlerindeki fiyat dalgalanmaları yakından takip ediliyor. İşte, en son altın fiyatları ve piyasalardaki güncel gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.174,51

SATIŞ(TL) 4.174,99

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.862,00

SATIŞ(TL) 6.932,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.628,00

SATIŞ(TL) 28.046,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.339,14

SATIŞ(USD) 3.339,53

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