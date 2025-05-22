ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın sonuna gelirken gram altın, yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Değerli maden, güvenli yatırım aracı olarak ön plana çıkarken; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik gibi farklı altın çeşitlerindeki fiyat dalgalanmaları yakından takip ediliyor. İşte, en son altın fiyatları ve piyasalardaki güncel gelişmeler…