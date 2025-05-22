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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:28
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ VERİLERİ: 22 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, haftanın sonuna gelirken yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün sabah saatlerinde gram altının değeri 4.174,51 TL civarında seyrederken, çeyrek altın 6.862,00TL seviyesinde işlem gördü. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların beklentilerindeki değişimler, altın fiyatlarında iniş çıkışlara yol açıyor. Yatırımcıların ilgisini gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi çeşitli altın türleri çekmeye devam ediyor. 22 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel tablo