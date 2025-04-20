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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 08:49

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü gram altın 4.100 TL sınırına yaklaşırken, ons altın da uluslararası piyasalarda yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin kalıcı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 17 Nisan 2025 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın bugün ne kadar oldu? İşte, detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!

Yatırımcıların tercih ettiği altın, 17 Nisan 2025 günü de yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Gram altın 4 bin TL üzerindeki seyrine devam ederken, piyasalar gün boyu canlı verilerle takip ediliyor. Son fiyat hareketleri ve altın uzmanlarının beklentileri merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatlarında son durum ve detaylar…

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.100,75

SATIŞ(TL) 4.101,21

Gün içinde altın fiyatları değişmektedir. Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.746,00

SATIŞ(TL) 6.806,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.401,00

SATIŞ(TL) 27.549,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.340,37

SATIŞ(USD) 3.340,75

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