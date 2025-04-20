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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
08:49
CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? Sarı metalde tarihi rekor!
Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü gram altın 4.100 TL sınırına yaklaşırken, ons altın da uluslararası piyasalarda yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin kalıcı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 17 Nisan 2025 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın bugün ne kadar oldu? İşte, detaylar...