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Haberler Yaşam Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden açıklama!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 17:29

Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden açıklama!

Gaziantep'te Yunus Göç isimli cani tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek yoğum bakımdaydı. Minik yavrunun kaldığı hastaneden sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar

Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden açıklama!

Son dakika haberi: Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı tokatlayıp yumrukladı

Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden açıklama!

Şiddet görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: "Bir anlık sinirle oldu" | Video

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Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden açıklama!

Milyonlardan cani babaya tepki yağdı. Gözaltına alınan Göç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden açıklama!

Beyin kanaması geçirdiği belirlene Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden açıklama!

Özel bir hastanede verilen tedaviye olumlu yanıt veren Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alındı.

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