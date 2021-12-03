Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden açıklama!

Son dakika haberi: Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı tokatlayıp yumrukladı Şiddet görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: 'Bir anlık sinirle oldu' | Video Milyonlardan cani babaya tepki yağdı. Gözaltına alınan Göç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlene Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Özel bir hastanede verilen tedaviye olumlu yanıt veren Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alındı. Bebeğin tedavisi aynı hastanede devam edecek. Bebeğin tedavisini takip eden hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. İsmail Demir, bebeğin hayati tehlikesinin ortadan kalktığını ancak bir süre daha hastanede tedavisinin devam edeceğini söyledi. SOLUNUMU VE BESLENMESİ ÇOK İYİ Demir, 'Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz. Şu an sağlık durumu çok daha iyi. Yapılan tetkiklerde beyindeki kanamada bir artış saptamadık. Kan tetkiklerinde de şu an için bir problem yok. Solunumu ve beslenmesi çok iyi durumda. Hareketleri de canlı şu an. 3 gün sonra taburcu edebiliriz' ifadelerini kullandı. 'ŞU AN KALICI HASAR YOK' Şu anda bebeğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altında olduğunu sözlerine ekleyen Demir, 'Gerek ben gerek diğer çocuk doktoru olsun tüm sağlık ekibi bebeği takip ediyor. İlk geldiği ana göre şu anki durumu çok daha iyi. İlk geldiğinde bilinç durumu iyi değildi. Hareketlerinde azalma vardı. Sonuçta bu tür kanamalar her an artıp beyine daha fazla zarar verebilirdi. Ancak çok şükür daha iyiye gitti. Kendini toparladı. Şu an her şey çok iyiye gidiyor. Şu an için görülen bir kalıcı hasar yok. Bazen bu travmanın etkisi aylar sonra da kendisini gösterebiliyor. Ama bebek her zaman takibimiz altında olacak' diye konuştu. CANİ BABANIN İFADESİ KAN DONDURMUŞTU! Tutuklanan Yunus Göç, emniyetteki ifadesinde 'Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum' demişti.