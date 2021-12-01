Video Yaşam Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: "Bir anlık sinirle oldu" | Video
Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı:

Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: "Bir anlık sinirle oldu" | Video

01.12.2021 | 11:12

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2 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde bebeği ağladığı için bir anlık sinirle darp ettiğini söyleyen Göç, suçlamayı kabul etti.

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Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan'ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

"BİR ANLIK SİNİRLE OLDU"
Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor.. Anne Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

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