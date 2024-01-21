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CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
13:11
CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.