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Haberler Yaşam CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 13:11

CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.

AA
CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

CNN'in, Gazze'deki en az 16 mezarlığın İsrail tarafından tahrip edilmesine ilişkin haberinde, İsrail'in söz konusu mezarlıklarda yaptığı yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri ve videolar paylaşıldı.

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CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Uydu görüntüleri ve videoların analiz edildiği haberde, İsrail ordusunun Gazze'deki kara harekatında çok sayıda mezarlığı buldozerlerle yıktığı, mezar taşları ve kabristanları tahrip ettiği, bazı cesetleri mezardan çıkardığı belirtildi.

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CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, mezarlık gibi dini alanların kasten tahrip edilmesi ve buraların askeri hedef haline getirilmesinin, uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirterek İsrail'in eylemlerinin "savaş suçu" anlamına gelebileceğini vurguladı.

CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

İsrail ordusundan bir sözcü, CNN'e yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de bazı mezarları kazdığını doğrularken bunun, İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

CNN İsrail’in caniliğini paylaştı: Gazze’deki mezarların uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Sözcü, mezarlıkların Hamas tarafından "askeri amaçlarla" kullanıldığını iddia ederek İsrail ordusunun "mezarlıkları hedef almaktan başka seçeneği olmadığını" söyledi.

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