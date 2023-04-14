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Haberler Yaşam Cuma mesajları ile hayırlı cumalar mesajı gönder paylaş! 14 Nisan 2023 En güzel, kısa, uzun, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, resimli cuma mesajı ve sözleri
Giriş Tarihi: 14.04.2023 06:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:28

Cuma mesajları ile hayırlı cumalar mesajı gönder paylaş! 14 Nisan 2023 En güzel, kısa, uzun, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, resimli cuma mesajı ve sözleri

En güzel Cuma mesajları bugün akşam saatleriyle beraber binlerce müslümanın da gündemine geldi. İslam alemi açısından oldukça önemli olan hatta müslümanların bayramı olarak nitelendirilen günde yapılan her ibadetin ayrıca büyük sevabı oluyor. Böylesine önemli günde çevresine Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyen binlerce kişi En güzel dualı ve ayetli, kısa-uzun, aile akrabaya gönderilecek resimli yeni cuma mesajları araştırmasına çıktı. İşte Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları içeriğimiz.

Cuma mesajları ile hayırlı cumalar mesajı gönder paylaş! 14 Nisan 2023 En güzel, kısa, uzun, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, resimli cuma mesajı ve sözleri

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları ve sözleri için araştırmalar da başladı. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olan vatandaşlar arkadaşları, aileleri ve sevdikleri ile bu mübarek günün huzurunu ve mutluluğunu paylaşmak istiyor. Bu başlık altından; 14 Nisan Dualı, kısa ve uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları görsellerine ulaşabilirsiniz. İşte Cuma mesajları seçenekleri 2023…

Cuma mesajları ile hayırlı cumalar mesajı gönder paylaş! 14 Nisan 2023 En güzel, kısa, uzun, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, resimli cuma mesajı ve sözleri

Cuma Mesajı 1: Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Cuma Mesajı 2: Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Cuma Mesajı 3: Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

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Cuma mesajları ile hayırlı cumalar mesajı gönder paylaş! 14 Nisan 2023 En güzel, kısa, uzun, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, resimli cuma mesajı ve sözleri

Cuma Mesajı 4: Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cuma Mesajı 5: Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Cuma Mesajı 6: Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz… Hayırlı Nurlu Cumalar…

Cuma mesajları ile hayırlı cumalar mesajı gönder paylaş! 14 Nisan 2023 En güzel, kısa, uzun, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, resimli cuma mesajı ve sözleri

Cuma Mesajı 7: 'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Cuma Mesajı 8: Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ile hayırlı cumalar mesajı gönder paylaş! 14 Nisan 2023 En güzel, kısa, uzun, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, resimli cuma mesajı ve sözleri

Cuma Mesajı 9: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Cuma Mesajı 10: Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

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