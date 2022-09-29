İslam alemi, bir mübarek Cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşıyor. Sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyen milyonlarca vatandaş, en yeni, resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı Cuma mesajları araştırması yapıyor. Bu noktada Cuma mesajları ve sözleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte sizler için en güzel, hadisli, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte, 2022 en güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri…