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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri ile eşe, dosta Hayırlı Cumalar dileyin!
Giriş Tarihi: 29.09.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 23:56

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri ile eşe, dosta Hayırlı Cumalar dileyin!

İslam alemi, bir mübarek Cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşıyor. Sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyen milyonlarca vatandaş, en yeni, resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı Cuma mesajları araştırması yapıyor. Bu noktada Cuma mesajları ve sözleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte sizler için en güzel, hadisli, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte, 2022 en güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri…

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri ile eşe, dosta Hayırlı Cumalar dileyin!

Cuma mesajları ve sözleri, bir Cuma gününün daha gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Arkadaşlarına, akrabalarına, eşe dosta Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ve dini sözler araştırmalarına başladı. Sizler için sabah.com.tr olarak derlediğimiz bugüne özel Cuma mesajları seçeneklerini Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp gibi mecralardan paylaşabilir ve sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebilirsiniz. İşte, 29 Eylül dualı, anlamlı, ayetli, hadisli, en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun görselleri!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri ile eşe, dosta Hayırlı Cumalar dileyin!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri ile eşe, dosta Hayırlı Cumalar dileyin!

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri ile eşe, dosta Hayırlı Cumalar dileyin!

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri ile eşe, dosta Hayırlı Cumalar dileyin!

Allah"ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

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