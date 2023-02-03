En güzel Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri araştırmaları sabah saatlerinden itibaren başladı. İslam dininde önemi oldukça büyük olan bu mübarek günde binlerce Müslüman, Cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camilere koşuyor. Sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar dilemek isteyen kişiler ise en güzel ve resimli Cuma mesajları araştırmasına çıktı. Sizler için hazırladığımız Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte, 2023 en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun dilekleri!