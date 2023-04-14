Cuma mesajları resimli galerisi 14 Nisan 2023: Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Ramazan özel Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu mübarek günde de camiler cuma namazı ibadeti için dolup taşacak. Namaz öncesi ve sonrasında sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun dilemek isteyen Müslümanlar ise en anlamlı ve en güzel Cuma sözleri ve mesajları araştırmasına çıktı. Biz de sabah.com.tr olarak Ramazan ayına özel kısa, uzun, farklı, resimli Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçeneklerini sizler için derledik. İşte, Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından gönderebileceğiniz 14 Nisan 2023 en yeni Cuma mesajları 2023 ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri...