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Haberler Yaşam Cuma mesajları resimli galerisi 14 Nisan 2023: Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 07:57

Cuma mesajları resimli galerisi 14 Nisan 2023: Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Ramazan özel Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu mübarek günde de camiler cuma namazı ibadeti için dolup taşacak. Namaz öncesi ve sonrasında sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun dilemek isteyen Müslümanlar ise en anlamlı ve en güzel Cuma sözleri ve mesajları araştırmasına çıktı. Biz de sabah.com.tr olarak Ramazan ayına özel kısa, uzun, farklı, resimli Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçeneklerini sizler için derledik. İşte, Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından gönderebileceğiniz 14 Nisan 2023 en yeni Cuma mesajları 2023 ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri...

Cuma mesajları resimli galerisi 14 Nisan 2023: Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Ramazan özel resimli Cuma Mesajları 2023 ve dini sözleri seçenekleri sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının son Cuma gününe girmiş bulunmaktayız. Ellerin semaya açıldığı ve duaların edildiği bu mübarek günde en güzel Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Eşe, dosta, arkadaşa ve akrabaya gönderilecek Hayırlı Cumalar mesajları, sözleri ve Cumanız Mübarek Olsun görselleri sabah.com.tr'de derlendi. İşte, Hadisli, dualı, ayetli Ramazan özel Cuma mesajları resimli ve yazılı galerisi 14 Nisan 2023

Cuma mesajları resimli galerisi 14 Nisan 2023: Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

CUMA AKŞAMI MESAJLARI YAYINDA - 14 NİSAN 2023

Cuma Mesajı 1: Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajı 2: Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Cuma Mesajı 3: Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Cuma Mesajı 4: Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

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Cuma Mesajı 5: Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cuma Mesajı 6: Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Cuma Mesajı 7: Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz… Hayırlı Nurlu Cumalar…

Cuma Mesajı 8: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli galerisi 14 Nisan 2023: Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma Mesajı 9: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajı 10: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajı 11: Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajı 12: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Cuma mesajları resimli galerisi 14 Nisan 2023: Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma Mesajı 13: 'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Cuma Mesajı 14: Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Cuma Mesajı 15: Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma Mesajı 16: Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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