Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2023: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Hayırlı Cumalar… İslam aleminde bayram günü olarak kabul edilen bir Cuma günü daha gelip çattı. Bu mübarek günde sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar dileklerini göndermek isteyen pek çok kişi en güzel Cuma mesajları ve sözleri araştırmalarına başladı. Öte yandan büyük yıkıma yol açan ve ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle camilerde "Gün milletçe kenetlenme günüdür" başlıklı hutbe okunacak. Cuma namazı için camilere akın eden milyonlarca Müslüman, bu kez depremde hayatını kaybeden ve yaralanan binlerce vatandaşımız için ellerini semaya açacak ve bol bol dua edecek. İşte, 10 Şubat 2023 bugüne özel ayetli, hadisli, dualı, anlamlı, en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri…