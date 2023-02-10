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Haberler Yaşam Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2023: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 07:32

Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2023: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Hayırlı Cumalar… İslam aleminde bayram günü olarak kabul edilen bir Cuma günü daha gelip çattı. Bu mübarek günde sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar dileklerini göndermek isteyen pek çok kişi en güzel Cuma mesajları ve sözleri araştırmalarına başladı. Öte yandan büyük yıkıma yol açan ve ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle camilerde "Gün milletçe kenetlenme günüdür" başlıklı hutbe okunacak. Cuma namazı için camilere akın eden milyonlarca Müslüman, bu kez depremde hayatını kaybeden ve yaralanan binlerce vatandaşımız için ellerini semaya açacak ve bol bol dua edecek. İşte, 10 Şubat 2023 bugüne özel ayetli, hadisli, dualı, anlamlı, en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri…

Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2023: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Cumanız Mübarek Olsun… "En hayırlı gün" olarak nitelendirilen bir mübarek Cuma gününe daha kavuştuk. Bu anlamlı ve özel günde binlerce kişi sevdiklerine ve yakınlarına en güzel Cuma mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile dualarını ve iyi dileklerini iletecek. Bu noktada dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, kısa, uzun en güzel ve resimli Cuma mesajları seçenekleri araştırılıyor. Öte yandan bugün cuma namazı için camileri dolduracak olan müminler, milletimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş depreminden etkilenen tüm vatandaşlarımız için bol bol dua edecek. İşte, 10 Şubat 2023 bu güne özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dilekleri…

Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2023: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ SEÇENEKLERİ | 10 ŞUBAT 2023

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

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Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2023: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2023: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları Resimli Seçenekleri 2023: Hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, en güzel Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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