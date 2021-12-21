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Haberler Yaşam Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:25

Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kuru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan'ın açıklamalarının ardından döviz kuru ve altın fiyatlarında tarihi düşüşler yaşanmaya başladı. Yatırımcılar, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile birlikte Cumhuriyet Altın alış satış fiyatını merak ediyor. Dünden bugüne başlayan sert düşüşün ardından cumhuriyet altın fiyatları 7 bin liranın altını gördü. Peki, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları

Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları

Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, döviz ve altın piyasalarında sert düşüşler gerçekleşti. Dünden bugüne başlayan sert düşüşün ardından cumhuriyet altın fiyatları 7 bin liranın altını gördü. Peki, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları

Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Alış: 6.891,00 TL

Satış: 6.995,00 TL

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Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları

Başkan Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmayı durdurmak için serbest piyasa kuralları içerisinde devreye sokulan yeni finansal araçları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

YENİ ARAÇLAR DEVREDE

İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.

Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

İHRACATÇIYA KOLAYLIK

Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.

Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları

Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz. Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.

Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık güncel ve canlı Cumhuriyet altın fiyatları alış satış rakamları

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ÜZERİNDEKİ STOPAJI YÜZDE 10'A İNDİRİYORUZ

Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.

KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.

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